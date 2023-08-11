Зачем Шойгу разгоняет фейки о подготовке нападения Польши на Украину — мнение эксперта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пытается посеять искусственную рознь между Украиной и Польшей и сделать невозможным характер военно-технического сотрудничества.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя заявление Шойгу о том, что Польша хочет "напасть" и "оккупировать" мероприятие Украины.

Сам Шойгу говорит о том, что оккупацию западных областей Украины должно осуществить польско-украинское подразделение. В чем логика? Украинцы будут оккупировать свои территории? Они пытаются объяснить, что остов этой бригады составляют польские подразделения, а украинцы выполняют вспомогательные функции», — говорит эксперт.

По его словам, присутствие украинских военных ставит под сомнение адекватность, в первую очередь, заявлений Шойгу: "Это попытка убить клин между Украиной и Польшей, посеять искусственную рознь между нашими странами и сделать невозможным характер военно-технического сотрудничества".

Дмитрий Снегирев отметил: “Ни для кого не секрет, что Польша сейчас – это основной транспортный хаб в момент получения военной помощи со стороны стран НАТО. Более того, на территории Польши сосредоточены предприятия по ремонту поврежденной тяжелой бронетехники, ствольной и РСЗО. Поэтому, соответственно, дружеские отношения с польской стороной никак не устраивают РФ”.

Аналитик напомнил и о провокационных обстрелах территории Польши, когда пытались обвинить в сбитии российской ракеты и падении на территорию Польши вроде бы обломков украинской ракеты. Таких мер, по его мнению, будет все больше.

“Следует отметить и обратить внимание польской стороны на то, что российские спецслужбы основной акцент своей подрывной деятельности перенесли внутрь Польши и будут использовать польские политические партии прямого направления в момент создания антиукраинских акций и зоны напряжения. Это партии, которые уже находятся в ракурсе повышенного внимания как украинских спецслужб, так и, соответственно, наших польских партнеров”, — резюмировал Дмитрий Снегирев.

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Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует "оккупировать" западные области Украины.

"Варшава планирует создать польско-украинское соединение якобы для обеспечения безопасности западной Украины, а по сути — для дальнейшей оккупации этой территории", — сказал он.

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