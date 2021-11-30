"Зачем строить, если можно отжать": оккупанты в Донецке превратили церковь мормонов в "русский дом"

"Зачем строить, если можно отжать": оккупанты в Донецке превратили церковь мормонов в "русский дом"

Боевики уверены, что "русский дом" будет "укреплять связи с Россией".

В оккупированном Донецке подконтрольные Кремлю боевики в захваченном здании молитвенного дома церкви мормонов обустроили "русский дом".

Об этом в Telegram сообщил украинский журналист Денис Казанский.

Боевики уверены, что "русский дом" будет "укреплять связи с Россией".

По словам террористов, после 2014 года мормоны "растворились в пространстве". Именно тогда в здании разместили подконтрольный оккупантам "Центр развития молодежных инициатив".

"Символично, что расположился он в захваченном храме мормонов. Когда-то мормоны построили здание на собственные средства. Но русским такое в голову не придет. Зачем что-то строить, если можно просто отжать чужое?", — пишет Казанский.

Община мормонов Донецка построила собственное культовое сооружение в начале 2000-х годов на месте руин кинотеатра "Строитель".

Ранее сообщалось, что в колонии так называемой "ДНР", убили троих граждан Украины.

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