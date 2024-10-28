Зачем Украина бьет по российским спиртзаводам – неожиданная причина

По словам руководителя ЦПД, российская военная авиация не может обойтись без спирта. И речь идет не только о "допинге" для летчиков.

Удары по спиртзаводам на территории РФ важны потому, что российская авиация не может финкционировать без спирта.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Российская военная авиация не сможет без спирта. От топлива, до тормозных систем, от жидкостей для технических нужд, очистки, до антиобледенителей. И это касается как самолетов, так и вертолетов. Это все – спирт", – пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что удары по спиртзаводам в РФ – это удары по российской авиации, чтобы снизить ее возможности.

Ранее Андрей Коваленко объяснял, что в России спиртзаводы выполняют военные функции, несмотря на гражданский вид.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября украинские беспилотники атаковали четыре спиртзавода страны-агрессорки. В ночь на понедельник, 28 октября, украинские военные снова нанесли удар по российским спиртзаводам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

БЬЮТ ПО СВЯТОМУ! Почему БПЛА гонят по спиртозаводам России

Ох***еть, смотри, как горит": БпЛА атаковали спиртзавод в Воронежской области

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.