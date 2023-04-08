Зачем Украине F-16: командующий Воздушными силами подробно объяснил, почему "это единственный выход"

В частности, эти истребители необходимы для прикрытия тылов, фронта, контроля над морем, контрнаступления.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, почему истребители F-16 столь важны для Украины.

Об этом он написал в Сети.

Лучшая защита тыловых регионов

Олещук напомнил, что в среднем украинская ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов врага. То есть 25% все-таки долетают до своих целей. Самолеты F-16 могут эффективно уничтожать воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в украинские города.

Преимущество в воздухе – надежное прикрытие передовой

Командующий Воздушными силами констатировал, что российская авиация имеет преимущество над украинской в количестве и в технологичности.

"В Воздушных Силах недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов. F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая много жизней ежедневно", – объяснил Олещук.

Самое эффективное противодействие управляемым авиабомбам

Генерал-лейтенант напомнил, что россияне все чаще по всему фронту сбрасывают управляемые авиабомбы массой 500 кг и готовятся массово применить КАБ массой 1500 кг. При этом вражеские самолеты наносят удары дистанционно и не заходят в зону поражения украинской ПВО.

"F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от наших границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования", — пояснил командующий ВС.

Мощный ответный удар

F-16 имеют широкий спектр современного высокоточного вооружения, которое позволит наносить высокоточные удары по врагу во время контрнаступления.

"Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16!" – подчеркнул Олещук.

Контроль над морем

На вооружении у истребителей F-16 есть мощные противокорабельные ракеты. Они легко смогут загнать весь российский флот либо в порты, либо на морское дно.

"Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров", – отметил командующий ВС.

Олещук также сообщил, что имеющееся у Украины оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии пилотов в смертельно опасные. Так что летчики мечтают о F-16.

Генерал-лейтенант рассказал, что на сегодняшний день Украина использует самолеты 40-летней давности и поддерживать их исправность становится все труднее.

"Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их тоже нет. Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно. Нельзя ждать, пока вся авиация остановится полностью. (…) Для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты!" – подчеркнул командующий Воздушными силами.

Он добавил, что даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для старых самолетов постоянно стает все меньше. В какой-то момент украинская авиация останется без средств поражения.

"Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход!" – резюмировал Олещук.

Напомним, ранее также пресс-секретарь ВС ВСУ Юрий Игнат объяснил, что для удачного контрнаступления ВСУ необходимо завоевать преимущество в воздухе, поэтому Украине очень нужны многоцелевые самолеты поколения 4+. Такими являются истребители F-16.

Игнат также информировал, что у Украины сейчас пять бригад истребителей СУ-27 и МИГ-29, однако она нуждается в многоцелевых F-16, ведь даже полученные от союзников советские самолеты устаревшие.

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