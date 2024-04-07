Зачем Украине нужны немецкие ракеты Taurus: Буданов дал исчерпывающий ответ

Буданов надеется, что Украина может положиться на Германию и получит помощь в виде дальнобойного оружия.

Руководитель украинской разведки надеется, что Германия предоставит Украине крылатые ракеты Taurus, которые смогут наносить удары по важным целям противника.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью ARD.

Буданов надеется, что Украина может положиться на Германию и получит помощь в виде дальнобойного оружия.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это замечательное оружие, чтобы поражать командные центры, поражать очень важную цель", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также добавил, что наша страна хочет положиться на Германию и надеется на ее помощь. В то же время, снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы, на фронте еще нет. Нашему государству без длительной поддержки будет "катастрофически тяжело".

Напомним, что Украина ожидает нового наступления России в конце мая 2024 года.

Читайте также: