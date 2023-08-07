Зачем в РФ будут создавать федеральные военизированные формирования и как это повлияет на россиян – мнение эксперта

Война касается каждого россиянина и пора им это осознать.

Недавно в России решили создать федеральные военизированные формирования, которые должны состоять из местного населения и преимущественно финансироваться из местного бюджета. Однако для нас эта новость не плохая, потому что она не поднимет настроение россиянам, и они начнут бояться еще больше.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, создание федеральных военизированных формирований не является новым: “Это уже было, когда российский легион заходил на территорию Белгородщины. Они там тоже создали территориальную оборону, доложили с этой губернии на гору царю, что они сделали, научились держать оборону, но оружие им не дали”.

Поэтому, отметил военный обозреватель, они создают военизированные отряды: "Но я не уверен, что им дадут оружие, потому что российское руководство очень сильно сомневается, куда именно это оружие будет направлено".

Алексей Гетьман отметил, что для Украины распоряжение о создании федеральных военизированных формирований не является плохой новостью: "Когда на территории РФ начнут создаваться такие территориальные отряды обороны, то это, я думаю, не поднимет настроение россиянам и они боятся еще больше".

“Пусть к ним понемногу начнет доходить, что война касается каждого россиянина и что рано или поздно она придет в каждый дом. Мы туда достанем», — резюмировал эксперт.

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Напомним, в воскресенье, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они зашли в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение легион "Свобода России" показал новые видео бои с армией РФ на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

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