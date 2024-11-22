Как улучшить систему управления в ВСУ: Коваленко указал на преимущества и недостатки

В последнее время в Украине активно обсуждается внедрение в ВСУ дивизионной системы управления (ДСУ). Такая система должна повысить эффективность сил обороны Украины для противодействия все большей численности российских оккупационных войск.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для Oboz.ua.

Он напомнил, что в феврале 2022 года численность российских войск, вторгшихся в Украину, составляла 180 тысяч. По состоянию на октябрь 2024 года оккупационная группировка увеличилась до более чем 550 тысяч, а в следующем году может достичь 750 тысяч военных. И, как ни странно, в условиях тотального численного превосходства противника, именно дивизионная система управления может помочь повысить обороноспособность сил обороны.

Проблемы отсутствия дивизионной системы управления

Коваленко объяснил, что в украинской армии основной структурной единицей является бригада. Россия же применяет в войне группы войск на уровне общевойсковых армий (ОВА) и армейских корпусов (АК).

"Фактически возникает ситуация, когда несколько бригад на одном участке фронта противостоят одному и более ОВА или АК. При этом взаимодействие между бригадами Сил обороны Украины, мягко говоря, не всегда может похвастаться высоким показателем, тогда как единоначалие ОВА и АК при всех недостатках их действий на тактическом уровне, сохраняет высокий уровень контроля над подразделениями на любом этапе проведения наступательных и оборонительных операций", – объяснил Коваленко.

Он отметил, что, несмотря на довольно примитивную структуру, большие армейские группировки способны сохранять устойчивое управление войсками даже при серьезных потерях в командном составе на любом уровне офицерского звена.

"В СОУ, к сожалению, примеры полной синергии между бригадами уникальны. В основном как раз наоборот: действует принцип "моя хата с краю", то есть вот зона ответственности и дальше ее границы – нет ногой", – добавил эксперт.

По его словам, такое отсутствие адекватного взаимодействия часто приводило к излишним потерям на поле боя и прорывам обороны. И за почти три года войны, как показывает практика, "выводов особо не делалось", а проблема взаимодействия между бригадами как была, так и остается.

"Практически 50% случаев прорыва РОВ и захвата территорий и населенных пунктов в куда более короткие сроки, чем можно было их удержать, — это проблемы взаимодействия подразделений. А если населенный пункт, который враг захватил за неделю, можно было удерживать в обороне месяц, два, полгода, это перемалывание вражеского ресурса и истощение его без существенного изменения линии столкновения", — уточнил Коваленко.

Плюсы и минусы дивизионной системы управления

Александр Коваленко перечислил преимущества дивизионной системы управления войсками:

решает проблему координации действий между подразделениями;

зона ответственности охватывает больший участок фронта;

расширяется свобода действий подразделений без рисков на тактическом уровне;

отсутствие ответственности на уровне бригады за "плохие новости";

возможность принятия решений по устранению проблемы на оперативно-тактическом уровне.

"Такой подход в перспективе может значительно повысить эффективность противодействия российским оккупантам и в случае реализации в 2025 году не только оказать значительное влияние на процесс истощения врага, который переориентируется на применение преимущественно пехотной компоненты в наступлении, но и расширить возможности контратакующих и контрнаступательных действий", — отметил обозреватель.

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Он добавил, что дивизионная система управления имеет и определенные минусы:

командный состав должен быть высокопрофессиональным и полностью понимать работу системы;

реформирование может вызвать сопротивление среди звеньев, которые будут отменены или реформированы;

изменения должны произойти в "горячую фазу" противостояния на поле боя.

"То есть за объемом и риском задача стоит титаническая, потому что не просто сломать старую систему и внедрить новую, но при этом не навредить фронту. Это требует серьезной подготовки и слаженности на всех уровнях выполнения и внедрения новой концепции", — отметил Коваленко.

По его мнению, от одобрения перехода на ГСУ и правильного его внедрения будет зависеть будущее Украины. А игнорирование этой проблемы может привести к серьезным негативным последствиям на фронте.

"От разговоров давно пора переходить к действиям. Иначе в 2025 году мы будем говорить не о контрнаступлении и освобождении территорий, которые не сможет удерживать под натиском истощенный и ограниченный в ресурсах враг, а об очередных потерянных тысячах квадратных километров", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, по мнению командира Третьей штурмовой бригады, проблема с нехваткой людей на фронте не состоит только в действиях ТЦК, хотя их методы могут быть чрезмерными. Ключевая проблема состоит в недоверии.

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