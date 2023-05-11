Зачем военнообязанные получают электронный код: объяснили в ТЦК

Военнообязанные мужчины получают электронный код. Что это значит, какова его функция, читайте в материале ТСН.ua

Как объяснил помощник начальник по правовой обороне Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук, электронный код в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов работает не один год, это не нововведение.

Что означает электронный код

Как отметил представитель ТЦК, электронный код – это номер записи сведений гражданина, которые внесены в единый реестр.

Основное предназначение этого кода – ускорить поиск сведений о конкретном лице в этом реестре. Электронный номер вносится в военно-учетные документы гражданина, таким образом ускоряет ведение военно-учетной документации.

"Это просто номер записи в едином государственном реестре военнообязанных. Именно благодаря ему не нужно искать всю информацию в картотеках, она уже есть в электронном виде", — добавил Иван Жук.

Другого использования, как объяснили в ТЦК, этот код пока государством не определен. Знать, запоминать такой код не является обязанностью военнообязанного.

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