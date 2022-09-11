Зачем военнопленным завязывают глаза скотчем — Олег Жданов объяснил процедуру задержания

Замотанные глаза и связанные руки – это обычная практика поведения с военнопленными.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Далее пленных сажают в транспорт и везут к месту содержания. Человека нужно психологически сломать для того, чтобы он не сопротивлялся. Заматывать глаза скотчем пленным — самый простой и гуманный метод. Руки связываются за спиной, чтобы пленный не мог оказывать активных действий. Человек, когда ничего не видит, более склонен к контакту и общению — он все рассказывает. Россияне, в отличие от нас (мы соблюдаем Конвенцию), еще и раздевают. Раздевание пленника считается одним из видов пыток", — сказал Жданов.

По его информации, ВСУ, в отличие от оккупантов, пленным оказывают медицинскую помощь сразу, а затем доставляют к месту назначения, а там разматывают глаза и руки.

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