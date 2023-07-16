Зачем ВСУ изменили тактику контрнаступления: объяснение аналитиков

Украинские войска изменили тактику ведения контрнаступления, что позволило им сократить потери в военной технике, но и замедлить деоккупацию территорий.

Об этом говорится в отчете ISW.

Вектор контрнаступления изменился и было решено сосредоточиться на истощении российских войск с помощью артиллерии и ракет дальнего действия вместо крупномасштабных ударов. Неназванные американские и европейские эксперты в статье NYT подтвердили заключение экспертов ISW.

Аналитики подсчитали, что российские войска уничтожили до 20 процентов западного вооружения Украины за первые две недели контрнаступления. В последующие недели уровень потерь снизился до 10 процентов из-за изменения стратегии ВСУ.

"ВСУ, скорее всего, сосредоточены на планомерном и медленном давлении на противника. Это позволяет сохранять кадровый потенциал за счет более медленных темпов продвижения, при постепенном истощении российской живой силы и техники. Украина, вероятно, продолжит корректировать свою стратегию и действия на протяжении всего контрнаступления, чтобы содействовать дальнейшему прогрессу на поле боя", — отметили аналитики.

Ранее стало известно, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях. На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении", ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны ведут пришествие широким фронтом.