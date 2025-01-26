Зачем ВСУ сохраняют "буферную зону" в Курской области: Зеленский объяснил

Прошло около полугода с начала проведения военной операции Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

Украина продолжает сохранять буферную зону на территории Курской области России, чтобы обеспечить защиту Сум и Харькова от возможных наступлений российских войск.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении.

"Сегодня было много военных докладов с командующими, был также разговор с министром обороны Украины о ситуации на фронте, ключевые наши направления – Донецкая область, также – о районах проведения Курской операции", – рассказывает Зеленский.

Он отметил, что прошло около полугода с начала проведения военной операции Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

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"Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков", – пояснил президент Украины.

Он также выразил благодарность военным, проявившим себя на разных направлениях. Президент поблагодарил воинов 95-й отдельной бригады за действия на Курщине, воинов 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й егерской бригад за успехи на Покровском направлении, а также 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады за героизм в боях за Времени и Торецк.

Кроме того, Зеленский рассказал, остановлена ли военная помощь Украине от США.