Зачем выходить из общественного транспорта во время тревоги: Кличко объяснил

Во время тревог наземный транспорт Киева останавливается, люди должны выходить и идти в укрытия.

Скопление людей в общественном транспорте в случае ракетного удара РФ несет угрозу их жизни.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "Бабелю".

По его словам, в случае воздушной тревоги скопление людей – это опасность. Нужно выходить из центров и идти в укрытие. Если нет укрытия, нужно мгновенно спрятаться, это должны быть либо бетонные конструкции, либо котловина.

"Люди должны выйти из транспорта и рассредоточиться. Во-вторых, критики очень много: "Зачем мы выходим из транспорта?". Потому что это правила, написанные кровью. В Николаеве попали в остановку, погибли многие люди, многие ранены. Эти правила для во избежание трагедии", — пояснил Кличко.

Кроме того, он добавил, что такое решение принял Совет обороны города Киева по рекомендации военных, специалистов Службы по чрезвычайным ситуациям.

"Идеальная история, если Киев будет строить бомбоубежище возле каждой транспортной остановки, но давайте будем откровенны, этого невозможно сделать. Мы живем в особых условиях, и многое мгновенно сделать не можем... Все деньги идут сейчас на оборону, на войну. И мы это понимаем. Мы специальными решениями Кабинета министров получаем деньги на восстановление тех зданий, которые повреждены в результате обстрелов, чтобы люди вернулись к началу отопительного сезона. Больше денег нет", — отметил мэр.

Кличко уточнил, что в случае воздушной тревоги следует выйти из общественного транспорта добежать до бомбоубежища или укрытия и переждать там воздушную тревогу.

Напомним, Кличко предупредил о "тяжелой" зиме в Киеве.

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