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Зачем "выпустили" на публику Суровикина и какова его роль: объяснение Арестовича

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Зачем "выпустили" на публику Суровикина и какова его роль: объяснение Арестовича

Фото: РИА Новости

В частности, Суровикину нужен, чтобы снять ответственность с Путина, но это не единственная функция "сирийского мясника".

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем командующего ордой оккупантов генерала Сергея Суровикина "выпустили на публику".

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Из него лепят фигуру, подобную генералу Лебедю (контекст читайте ниже. – Ред.). На него нужно абсорбировать все надежды российской армии, а затем "грохнуть". Армия недовольна, в армии – "брожение", армия надеется на победу, боится проиграть и быть обвиненной. Нужен большой символ. Его уже начали расхваливать телеграмм-каналы. Поэтому его распиарят, а в нужный момент просто "уберут". Или купят как Шаманова (генерал Владимир Шаманов, член Высшего совета путинской партии "Единая Россия", – Ред.), или "грохнут" как Лебедя", – говорит советник ОП.

По мнению Арестовича, если армия поддержит Суровикина и "сирийский мясник" станет популярен в народе, тогда он может поверить, что способен захватить власть.

"С 18 в. главный страх всех российских монархов — это военный переворот. Половина ФСБ работает, чтобы он не произошел. Кроме того, эта фигура нужна, чтобы снять ответственность с "отца народа". Путин же не может объявить отступление из Херсона, а Суровикин может объявить "непростое решение", – добавил советник ОП.

Арестович считает, что медийные фигуры в РФ создаются и поддерживаются, пока это необходимо. А дальше их ждет "авиакатастрофа, убийство в бытовом конфликте или другой подобный исход".

Для справки

Генерал Александр Лебедь, с которым Арестович сравнивает Суровикина, это советский и российский государственный и военный деятель. Воевал в Афганистане, где получил популярность среди военных. Руководил подавлением антисоветских выступлений в Тбилиси (апрель 1989) и Баку (январь 1990).

Во время путча ГКЧП перешел на сторону Бориса Ельцина. Являлся одним из руководителей оккупационных российских сил в Приднестровье в 1992 году.

Впоследствии начал политическую карьеру. На выборах 1996 года занял третье место после Ельцина и Зюганова. Впоследствии работал в должности губернатора Красноярского края.

Погиб при странных обстоятельствах в результате крушения вертолета 28 апреля 2002 года. Есть предположение, что причиной крушения могла быть диверсия. По мнению экспертов, он мог стать конкурентом Путина в 2004 году.

Что известно о Сергее Суровикине

Генерала Сергея Суровикина Министерство обороны РФ назначило "командующим объединенной группировкой войск в Украине" 8 октября.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что Суровикин ракетными ударами по украинским городам хочет продемонстрировать свою эффективность на новой должности.

18 октября Суровикин впервые появился на публике и признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". и нуждается в "сложных решениях". В своем выступлении он едва справился с суфлером.

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