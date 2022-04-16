"Зачем я буду встречаться?" – Зеленский рассказал, как Россия пытается усилить позицию на переговорах

О дипломатии можно будет думать, когда завершится война, сказал глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается захватить как можно больше территории государства, в частности на Донбассе, чтобы усилить свою позицию на переговорах.
Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".
"Они хотят забрать какую-то нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь давление. Тогда это не о дипломатии. Зачем вы тогда встречаетесь? Зачем я буду встречаться, если их желание – захватить все государство?" – сказал Зеленский.
Он добавил, что о дипломатии можно будет думать, когда завершится война.
"Нам нужно найти модель, которая, может, даже сегодня не ответит на то, что с этим (Донбассом – ред.) делать сегодня, но точно отрезвит всех, по крайней мере им: когда закончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии", – сказал глава государства.
Зеленский также заявил, что разговорам о любом нейтральном статусе государства в любом случае должен предшествовать отвод российских войск и техники, а не наоборот.
Напомним, президент также заявил, что по итогам переговоров с Россией о войне могут быть подписаны два документа, один из которых – гарантии безопасности для Украины, а другой – непосредственно соглашение с РФ.
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