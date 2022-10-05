"Зачем я спаслась?": как украинцы бросают дома и бизнес в оккупации и решаются начать все с нуля

Хотя у многих из них выходит даже настроить успешный бизнес, но каждый мечтает о возвращении домой.

Украинцы, у которых оккупанты отобрали все, и заставили ехать, казалось бы в никуда, не падают духом, говорится в ТСН.

«Мы уехали из Мариуполя и не знали, что вообще со страной происходит. Связи же не было. Танки ехали по улице, и снаряды разрывались за окном, дома горели. Шестнадцатого ударили по драмтеатру, и мы уехали», — рассказывает Оксана.

Тогда в подвале театра россияне заживо похоронили сотни мариупольцев. Разрушения получил и дом Оксаны, который был недалеко. «Подождали между снарядами, где можно проехать, потому что там, то здесь горело, и мы просто вылетели и так летели трое суток...», — вспоминает женщина.

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Семья Куликовых, жила южнее драмтеатра. Из-за российских обстрелов они, как и еще 30 соседей, были практически заблокированы подвале собственной высотки. Сидели и считали количество попаданий в свой дом. «Я насчитал около 90. Каждый раз дрожал дом. Но больше всего мы переживали, когда вылетали бомбардировщики, это страшно», – говорит Владимир.

Почти весь март в подвале, на бетоне, и "на нервах". В момент затишья решились уехать, но за городом отказал двигатель. Их подобрал мужчина, ехавший на Запорожье. Они спаслись, и все материальное, и духовное осталось далеко, дома. «Сначала я много плакала. И просыпалась с мыслями "Зачем ты выжила?", — говорит жена Владимира Ирина.

Овладеть эмоциями Ирине и Владимиру помогла живущая в Киеве дочь и только родители вырвались из оккупации — забрала их к себе.

Именно семья и преданность работе стали спасением и для молодоженов из Херсона. «Приехали, через три недели нашли помещение, через 20 дней сделали ремонт», — рассказывают они.

Никита и Таня уже имели несколько кофеен в Херсоне, между протестами, российской оккупации, все пытались хоть как-то работать. «Остатки кофе были, но молока не было. И из-под коровы... Идешь знакомишься с женщинами, так где-то на продающих бордюрчике», — рассказывает Никита.

Но нехватка продуктов была не самой страшной, оккупанты становились более агрессивными. От бизнеса, в частности, требовали перейти на российское законодательство. «Они очень «щемят». У наших знакомых, у одного кафе забрали, у другого – ресторан», — рассказывает пара.

Никите и Тане пришлось поехать 4 суток в километровых очередях... 64 российских блокпоста, и полная проверка вещей.

Пока все взрослые, в семье Оксаны из Мариуполя, искали и находили какие-то заработки, она принялась за старое хобби – изделия из эпоксидной смолы. "Я официально открыла мастерскую на крыше...", — делится женщина.

Подставки для украшений, доски для нарезки или столешницы для журнальных столиков. Сейчас Оксане и не верится, что приехали сюда даже без одежды и запасных носков. «Нас здесь очень радушно встретили, однозначно. Это были церкви, волонтерские организации», – вспоминает Оксана.

Сейчас Оксана ожидает грант на открытия собственного магазинчика. Мама и свекровь переняли на себя быт и овощи, которые за этот сезон дали им щедрый урожай. Но каждый из них: не планирует ехать дальше, или даже долго оставаться там, где есть сейчас, они уже точно знают, как поедут домой. «Поезд Киев-Херсон, вечером лег в купе, а утром проснулся, и ты уже в Херсоне. Дома», — мечтает женщина.

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