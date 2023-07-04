Зачем Залужный дважды посетил Ровенскую АЭС — объяснение эксперта

Есть перспективы, что с Запорожской АЭС все будет хорошо.

Визит главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного и начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Сергея Шаптала 3 июля на Ровенскую АЭС можно считать ознакомительной поездкой, чтобы наши военнослужащие четко знали, что и в какой последовательности им делать, когда они окажутся на Запорожской АЭС.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEDOM военный аналитик Иван Ступак.

По его словам, этот визит можно было сделать непубличным, но все это нужно показывать, чтобы российская пропагандистская машина разбилась вдребезги: С другой стороны, поделюсь своим мнением, лично меня этот визит порадовал и вдохновил. Я понимаю, для чего он был — чтобы понять, как устроена атомная электростанция, где есть слабые и сильные места, на что в первую очередь необходимо обратить внимание, когда наши военнослужащие смогут оказаться на ЗАЭС”.

Эксперт подчеркнул, что Запорожская АЭС — это несколько больших построек высотой как многоэтажное здание: «Я думаю, что это была ознакомительная поездка главнокомандующего. Есть перспективы, что с Запорожской АЭС все будет хорошо. Наши военнослужащие будут четко знать, что и в какой последовательности делать, когда они окажутся там, чтобы не потерять драгоценное время”.

То, что из ЗАЭС уехали сотрудники Росатома, говорит о том, что не стоит исключать вариант подрыва, считает Иван Ступак: “Такая история действительно может быть. Это стандартная тактика – все, что можно уничтожить, нужно уничтожить”.

Вторая составляющая, по мнению эксперта, это реакция на опережение: “Они смотрят на карту и видят, что с севера продвигаются наши военные, они грызут российскую оборону. Есть тревожный сигнал для российской армии на левом берегу Херсонской области у Антоновского моста, где расположен маленький плацдарм наших военнослужащих.

То есть, объясняет Иван Ступак, противник понимает — если будет прорыв с двух сторон, то вся эта группа российских солдат на ЗАЭС попадет прямо в окружение: “Поэтому я думаю, что они на опережение пытаются вывезти какую-то часть документации и людей для того, чтобы случае побега делать это легко, а не с каким-нибудь балластом”.

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки главнокомандующего во время поездки на Ровенскую атомную электростанцию.

Он заявил, что Ставку собрали на Ровенские АЭС, чтобы на месте оценить какие-либо возможности угрозы станции.

"Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент заявил, что на заседании заслушали доклады военных руководителей Клименко, Наева, Лебедя и Дейнеко по усилению Северного направления и охране АЭС.

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