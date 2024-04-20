"Зачистка до последнего украинца": в оккупации ФСБ превращает невинных местных в "террористов"

Жители Крыма, части Донецкой и Луганской областей за девять лет оккупации, к сожалению, уже в полной мере почувствовали на себе, на что способна "новая власть". Сейчас российские захватчики цинично насаждают свои порядки в так называемых новых регионах, насильственно "присоединившихся" к РФ.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Особенно много сообщений о преступлениях оккупантов поступает из Запорожской области, часть которой находится сейчас под контролем России. Большие города региона – Мелитополь и Бердянск – были оккупированы еще в феврале 2022 года, однако, по словам местных жителей, и сегодня "уроды так и не успокоились". На улицах этих городов то и дело проходят рейды, более похожие на облавы.

"Оккупанты очень боятся диверсантов и малейшего сопротивления со стороны местных. Боятся, что они помогут скорректировать удары по объектам захватчиков, и поэтому запугивают людей. Все эти облавы — акции устрашения, российский террор в чистом виде", — говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.

По его словам, местных жителей оккупанты задерживают и бросают за решетку по любому поводу. К примеру, кто-то случайно вышел без документов в магазин, или потому, что в телефоне обнаружили подписку на украинские патриотические ресурсы.

"Но последнее – все же реже, люди уже научились быть осторожными и выходят на улицу с чистым телефоном. То есть в нем нет ничего лишнего", – говорит офицер.

Но это не гарантия. Сотрудники ФСБ на оккупированной части Запорожской области занимаются "бизнесом", однако им нужно давать и показания задержанный "террористов" – поэтому жертвой может оказаться кто-либо. Особенно звереют оккупанты после того или иного ЧП – очередного покушения на предателей или после точного ракетного удара по пункту управления или складу БК российских захватчиков.

Как рассказал собеседник OBOZ.UА в оккупированном Мелитополе, после этого сразу начинаются облавы, во время которых и находят очередных "террористов".

"Мы уже знаем, что на улицу лучше не выходить, надо пересидеть пару дней, если есть такая возможность. Если честно, ужасное ощущение, но многим некуда деться. Многие проукраински настроенные местные жители не выезжают по ряду причин – прежде всего из-за отсутствия достаточной суммы средств" и наличия пожилых больных родственников", – говорит житель Мелитополя.

По его словам, проще тем, кто работает удаленно и не вынужден ежедневно ездить на работу. "Но мы точно знаем одно: ФСБ готова вести зачистку до последнего украинца", – убежден он.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили предателя, создававшего кремлевскую пропаганду по заказу разведки РФ. За работу агенту оккупанты заплатили почти 250 тыс. в гривневом эквиваленте. Теперь он получил то, что заслуживает – 15 лет тюрьмы.

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