Зачистка и фиксация массовых преступлений РФ: Генштаб – о ситуации на освобожденных территориях

Россияне на оккупированных территориях массово нарушали международное гуманитарное право и правила ведения войны.
На освобожденных территориях продолжается зачистка и сохраняется высокий риск минной опасности.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 12 сентября.
После отступления оккупантов фиксируются массовые преступления россиян, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.
В результате постоянных обстрелов, ракетных и авиационных ударов противника, отсутствия электроэнергии, продуктов питания и лекарств во время предыдущей деятельности на ранее захваченных территориях российских оккупантов освобожденным территориям грозит гуманитарная катастрофа. Однако представители военных администраций совместно с Силами обороны делают все возможное, чтобы избежать ее.
Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий.
Ранее в Генштабе сообщили, что Россия приостановила отправку новых подразделений на войну против Украины, потому что те бунтуют.
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