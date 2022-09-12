Зачистка и фиксация массовых преступлений РФ: Генштаб – о ситуации на освобожденных территориях

Россияне на оккупированных территориях массово нарушали международное гуманитарное право и правила ведения войны.

На освобожденных территориях продолжается зачистка и сохраняется высокий риск минной опасности.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 12 сентября.

После отступления оккупантов фиксируются массовые преступления россиян, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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В результате постоянных обстрелов, ракетных и авиационных ударов противника, отсутствия электроэнергии, продуктов питания и лекарств во время предыдущей деятельности на ранее захваченных территориях российских оккупантов освобожденным территориям грозит гуманитарная катастрофа. Однако представители военных администраций совместно с Силами обороны делают все возможное, чтобы избежать ее.

Не прекращается работа по эвакуации гражданского населения из зоны ведения боевых действий.

Ранее в Генштабе сообщили, что Россия приостановила отправку новых подразделений на войну против Украины, потому что те бунтуют.

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