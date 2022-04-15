"Зачистка неблагонадежных": россияне проводят в Мариуполе "перепись населения"

Данные о жителях оккупанты получали от коллаборантов и предателей.

В Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения, чтобы "почистить неблагонадежных"".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По предварительным данным, российские захватчики выдавали пропуска, обеспечивающие контроль за выдачей гуманитарной помощи. На самом деле они делали перепись, чтобы обозначить "своих".

"Официальная версия — для обеспечения безопасности и контроля за выдачей гуманитарки. В реальности — проведение переписи населения и зачистка "неблагонадежных" из-за сверки с полученными от коллаборантов и предателей базами данных о коммунальщиках, бюджетниках, правоохранителях и составленными списками активистов", — подчеркнул он.

По словам Андрющенко, коммунальщиков и бюджетников будут оставлять для сотрудничества с властями, а других – арестуют или сделают так, чтобы они скрылись "в тюрьмах и концлагерях оккупантов".

Как сообщалось, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Уже 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, коммуникации и продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

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