Зачистка по тактике салями: ГУР раскрыло детали миссии на севере Харьковщины

Силы обороны Украины освободили лесной массив в районе Липцов, сорвав планы врага по наступлению на Харьков. Миссия длилась почти пол года – с мая по октябрь 2024 года.

Об этом рассказали участники боевой операции в интервью "24 каналу".

К операции были привлечены подразделения активных действий ГУР Kraken и "Артан", Международный легион, "Легион Свобода России", а также нацгвардейцы и бойцы ВСУ. Их слаженные совместные действия не позволили оккупантам приблизиться к Харькову на расстояние, с которого они могли бы вести артобстрел города.

По словам собеседников издания, активная фаза операции происходила по "тактике салями". В авангарде шли "ударные кулаки ГУР" – отряды "Артана" и "Кракена". Они выбивали врага с ближайших позиций и закреплялись там. После этого легионеры заводили на захваченные позиции побратимов из "Хартии", создавая прикрытие. И потом спецназовцы ГУР снова шли вперед, "отрезая" захваченную врагом территорию тонкими кусками, как салями.

"Штурмы и зачистки некоторых участков продолжались в среднем трое-четверо суток. Затем где-то три дня нужно было на то, чтобы подтянуть силы, организовать логистику и определить следующие точки, по которым мы будем бить. Разведывали обстановку, понимали, сколько сил и средств нам необходимо для выбивания противника, и затем снова несколько дней продвигались", – рассказал боец "Кракена".

Военные отметили, что боевые условия были сложными и требовали максимальной концентрации и профессионализма, ведь приходилось противостоять врагу, численность которого была больше. Именно благодаря профессиональным качествам бойцов, их слаженным действиям и современному снаряжению удалось вернуть лесной массив под контроль Украины.

"С точки зрения личных навыков, мы переиграли россиян. В принципе, практически везде, где мы работаем, так и происходит", – подчеркнул боец из "Иностранного легиона".

Он добавил, что во время операции украинские защитники в большинстве своем сталкивались не с профессионалами, а со "среднестатистическим российским солдатом".

Напомним, в конце октября в "Хартии" сообщили, что Силы обороны освободили стратегически важный участок в районе Липцов Харьковской области.

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