Зацвели заборы: волонтер из Канады приехала в Бучу, чтобы помочь украинцам меньше замечать следы войны

Цветущее поле на иссеченном заборе — волонтер из Канады Иванка Сиолковская, увидев, какие разрушения потерпела Киевщина, принялась заполнять красками следы от пуль и осколков на ограждениях.

Делает это, чтобы поддержать тех, кто слишком много потерял. Она раскрасила несколько заборов в Буче и ее идею уже подхватили жители соседних городков, говорится в ТСН.

Иванка – волонтер из Канады, там имеет собственный бизнес. С началом полномасштабной войны решила помогать стране, где родились ее родные. «Бабушки и дедушки все – украинцы, их вывезли в Германию во время Второй мировой войны, оттуда приехали в Канаду. И держались традиций и языка, говорили часто дома и говорю немного по-украински. Я приехала в первую неделю войны, чтобы помочь как-то, как надо», — говорит волонтер.

Когда она досталась в Бучу, ужаснулась от увиденного — разрушенные и выгоревшие дома, иссеченные осколками ограды, сломанные человеческие жизни.

«Здесь встретила господина Сашу, его сына убили и дом разбомбили. Он мне говорил – я даже не могу по улице идти, потому что вижу те дыры и мне напомнит, что я сына потерял и обо всей потере», — говорит девушка.

Чтобы хоть как-то разрадовать Александра, она расспросила, какие цветы он любит и Иванка на избитом заборе нарисовала нарциссы. Тогда ее и увидела маленькая Аня. Четырехлетний ребенок сначала с восхищением смотрел, а потом пригласил Иванку и к своему. Маленький ребенок хорошо понимал, что именно им нужно зарисовать и сам взялся за кисть.

Мама Ани рассказывает – их спасло то, что им удалось уехать из Бучи. По возвращению их ждал разграбленный и избитый рашистскими снарядами дом. Многие маленькие дырочки на их калитке сейчас цветут красными маками и белыми ромашками. "Я думаю, что она так и останется. Это воспоминания войны", – констатирует женщина.

Иванка же говорит, еще слишком много заборов нужно вернуть к жизни и радуется, что по ее примеру и другие берется разрисовывать заборы.

В соседнем Гостомеле 15-летняя Яринка зарисует цветами шрамы на собственном заборе, а точнее на той части, которая от него осталась. Начала с маминых любимых незабуток, а потом добавляла и другие.

За иссеченным куском ограждения дом, которому тоже едва удалось выдержать нашествие снарядов, но все же устоял. «Я в этом доме провела почти всю свою жизнь. Но он довольно цел. Честно, я думала, что он будет даже разбит», — говорит девушка.

Сегодня семья Ярины думает, как будет восстанавливать все то, что натворили на их дворе "незваные гости". И уже даже начали сажать огород, девочка тем временем продолжает рисовать цветущее поле ко дню нашей победы.

«Оставшийся забор я тоже разрисую и мы оставим на память. Сказать, что все кончилось и все расцветет», – утверждает девочка.

Иванка тем временем уже направляется домой в Канаду. С собой на память берет кусочек цветущего забора из Бучи.

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