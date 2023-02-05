Задача минимум: эксперт объяснил, почему оккупанты расширили наступление и какие области хотят захватить

Оккупанты расширили географию наступления на позиции ВСУ.
Российские оккупанты расширили географию своих наступательных действий и начинают атаковать уже на нескольких направлениях. Задача минимум – захватить Донецкую и Луганскую области.
Об этом в комментарии "24 каналу" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Эксперт отметил, что сейчас оккупанты пытаются зайти в тыл ВСУ, чтобы блокировать логистику и оккупировать Донетчину. Также российские оккупанты расширили географию наступления. Они пытаются штурмовать позиции наших военных на Купянском направлении, кроме того, враг продолжает атаковать Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.
По мнению Мусиенко, задача минимум для россиян – это захват Донецкой и Луганской областей. Также россияне хотят растянуть украинские войска по направлению Кременная-Сватово, чтобы не дать возможности ВСУ контратаковать.
"Они хотят, чтобы наши силы готовились к отражению атак со стороны, россияне хотят обойти с фланга на Купянск. Плюс используют близость к границе, там рядом с Белгородской областью", — считает военный эксперт.
Также целью РФ является прорыв обороны на Лиманском направлении в сторону Славянска.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное повторное широкомасштабное наступление российских оккупантов на Украину. Зеленский отметил, что особо ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.
Также министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Украина готовится к новому наступлению России, которое может произойти уже в ближайшее время. Он заверил, что ВСУ готов к этому, даже если западное оружие вовремя не прибудет на фронт.
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