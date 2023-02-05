Задача минимум: эксперт объяснил, почему оккупанты расширили наступление и какие области хотят захватить

Российские оккупанты расширили географию своих наступательных действий и начинают атаковать уже на нескольких направлениях. Задача минимум – захватить Донецкую и Луганскую области.

Об этом в комментарии "24 каналу" сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт отметил, что сейчас оккупанты пытаются зайти в тыл ВСУ, чтобы блокировать логистику и оккупировать Донетчину. Также российские оккупанты расширили географию наступления. Они пытаются штурмовать позиции наших военных на Купянском направлении, кроме того, враг продолжает атаковать Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления.

По мнению Мусиенко, задача минимум для россиян – это захват Донецкой и Луганской областей. Также россияне хотят растянуть украинские войска по направлению Кременная-Сватово, чтобы не дать возможности ВСУ контратаковать.

"Они хотят, чтобы наши силы готовились к отражению атак со стороны, россияне хотят обойти с фланга на Купянск. Плюс используют близость к границе, там рядом с Белгородской областью", — считает военный эксперт.

Также целью РФ является прорыв обороны на Лиманском направлении в сторону Славянска.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное повторное широкомасштабное наступление российских оккупантов на Украину. Зеленский отметил, что особо ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области.

Также министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Украина готовится к новому наступлению России, которое может произойти уже в ближайшее время. Он заверил, что ВСУ готов к этому, даже если западное оружие вовремя не прибудет на фронт.

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