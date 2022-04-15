"Задача номер один – ускорение мира": Зеленский рассказал, как ВСУ "кошмарят российскую авиацию"

"Задача номер один – ускорение мира": Зеленский рассказал, как ВСУ "кошмарят российскую авиацию"

Глава государства поблагодарил каждого защитника и защитницу за их работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.

Об этом он сказал в видеообращении 15 апреля.

"Задание номер один – ускорение мира. Наши Вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты", – рассказал Зеленский.

"Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за эту огромную работу", – добавил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что фактически по состоянию на 51-е сутки войны против Украины Россия ее проиграла, а также объяснил свое мнение.

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