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"Задача номер один – ускорение мира": Зеленский рассказал, как ВСУ "кошмарят российскую авиацию"

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"Задача номер один – ускорение мира": Зеленский рассказал, как ВСУ "кошмарят российскую авиацию"

Офис Президента Украины

Глава государства поблагодарил каждого защитника и защитницу за их работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ блестяще выполняют задачу номер один – ускорение мира.

Об этом он сказал в видеообращении 15 апреля.

"Задание номер один – ускорение мира. Наши Вооруженные силы выполняют его блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты", – рассказал Зеленский.

"Я благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице за эту огромную работу", – добавил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что фактически по состоянию на 51-е сутки войны против Украины Россия ее проиграла, а также объяснил свое мнение.

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