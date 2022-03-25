Задачи оккупантов не выполнены и враг теряет бойцов – оперативная информация о российском вторжении

Задачи оккупантов не выполнены и враг теряет бойцов – оперативная информация о российском вторжении

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь.

Генеральный штаб ВСУ представил в Сети оперативную информацию по состоянию на 24.00 24.03.2022 по российскому вторжению.

Об этом говорится в сообщении Facebook.

"Завершается двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Задания оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киев и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Противнику удалось частично достигнуть операций, по продолжению временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ТОТ АР Крым.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.

На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.

На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, терпит потери.

Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию России в связи с потерями более 50 процентов личного состава.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасна, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.

На Запорожском направлении силами в пять батальонно тактических групп перешел к обороне.

На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе поражения по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

"Сильные вместе! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!", — резюмируют в Генштабе.

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