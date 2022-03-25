Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

Задачи оккупантов не выполнены и враг теряет бойцов – оперативная информация о российском вторжении

Дата публикации
Просмотры
180
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Задачи оккупантов не выполнены и враг теряет бойцов – оперативная информация о российском вторжении

Associated Press

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь.

Генеральный штаб ВСУ представил в Сети оперативную информацию по состоянию на 24.00 24.03.2022 по российскому вторжению.

Об этом говорится в сообщении Facebook.

"Завершается двадцать девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Задания оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киев и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Противнику удалось частично достигнуть операций, по продолжению временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ТОТ АР Крым.

  • На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.
  • На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.
  • На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.
  • Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.
  • На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, терпит потери.
  • Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию России в связи с потерями более 50 процентов личного состава.
  • На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасна, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.
  • На Запорожском направлении силами в пять батальонно тактических групп перешел к обороне.
  • На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению запасов.
  • В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе поражения по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

"Сильные вместе! Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!", — резюмируют в Генштабе.

Как сообщалось:

Также вам может быть интересно:

Ситуация по российскому вторжению по состоянию на 24 марта – брифинг Алексея Арестовича

Ситуация по российскому вторжению по состоянию на 24 марта – брифинг Алексея Арестовича

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация