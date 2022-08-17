"Задачи Путина не изменились": разведка предупредила об очень острых событиях на фронте

В украинской разведке предупредили, что в ближайшее время на всем фронте можно ожидать очень острые события.

И речь идет не только об определенных датах, таких как День Независимости Украины.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Об отступлении и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, пока они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории, захваченные врагом", — подчеркнул представитель разведки.

"В ближайшее время, конечно, будут очень острые события на всем фронте. Речь не только о привязке к каким-то датам – сейчас много говорят о Дне Независимости. Хотя, безусловно, и этот фактор нужно учитывать", – сказал Юсов.

Он напомнил, что разведка уже раньше предупреждала – август и сентябрь будут очень важными месяцами для дальнейшего развития боевых действий на всем фронте.

"Глобальные и стратегические задачи Путина как человека, маниакально ненавидящего Украину, не изменились, но за все время полномасштабного наступления сама Россия все дальше от достижения этих целей", — отметил представитель пресс-службы ГУР.

Он добавил, что сейчас почти по всей линии столкновения идут активные боевые действия.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о беспокойстве из-за расположения ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме "Зябровка".

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