"Задачи скромнеют ежеминутно": Арестович рассказал, что затеяли войска РФ на Востоке

В то же время Арестович отмечает, что Россия стянула значительные силы на Восток Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что основной замысел российских военных на Востоке ежедневно становится меньше ранее запланированного.

Об этом Арестович сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

В то же время советник главы ОП отмечает, что Россия стянула значительные силы на Восток Украины. Он отметил, что украинская армия не расслабляется и готова к любому развитию событий.

"Они должны были сделать "малые клещи" от Марьянки до Доброполья, а затем туда же – сверху от Изюма. А "большие клещи" — по границам Донецкой и Запорожской областей, аж на Павлоград. Уже никаких "клещей" нет, я так понимаю, основной замысел у них довольно скромный и заключается он в следующем: дойдем до Краматорска и Славянска, устроим драку за них и где-то, возможно, там спереди подрежем зону ООС и окружим Краматорск, Славянск … Это все. "Больших клещей" не получается, и уже никто о них не мечтает, и это видно по очертаниям боевых порядков, может быть несколько отвлекающих ударов в других направлениях, но без серьезного военного значения, лишь бы мы не перебрасывали войска. Впрочем, недооценивать мы их не будем. Силы они подбирали там", — отметил Арестович.

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