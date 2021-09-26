Задачи в Viber и рециркуляторы: какое дистанционное обучение "по-ЛНРвски"

По состоянию на 23 сентября в оккупированном Луганске на карантин закрыли 8% школ.

На оккупированном Донбассе, в так называемой "ЛНР" родителей заставляют покупать в школы рециркуляторы, к производству которых причастны главари боевиков. А "дистанционка" в учебных заведениях свелась к пересылке через Viber фото задач, ведь большинство учителей преклонного возраста и не умеют пользоваться программами для онлайн уроков.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Также читайте В МОН рассказали, урежут ли учителям зарплаты при дистанционном обучении

Отмечается, что "дистанционка" в школах псевдореспублики — это когда учителя отправляют в Viber фото задач. Об онлайн-уроках даже не идет речь. Выполненное письменное задание родители в определенное время приносили к черному входу в школу или передавали через окно.

Кроме того, родителей заставляют покупать рециркуляторы — приборы для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением. Якобы эти приборы помогут бороться с COVID-19. Ходят слухи, что рециркуляторы изготавливает местный производитель и кто-то из так называемого "правительства" просто хочет его поддержать.

Отметим, что Центр общественного здоровья Украины не рекомендовал использовать рециркуляторы для дезинфекции помещений во время пандемии.

По состоянию на 23 сентября в оккупированном Луганске на карантин закрыли 8% школ. Официальная версия коллаборационистов — превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Неофициально говорят, что в этих школах обнаружили детей с коронавирусом.

Напомним, что правительство упростило оформление пенсий для жителей оккупированных территорий.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку