Задание номер один для россиян: эксперт объяснил последние изменения на фронте

В большинстве направлений украинские военные сейчас сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

Российские войска в ближайшее время будут продолжать наступательные действия. На всей линии фронта противник попытается решить важную для себя задачу.

Такое развитие событий предполагает военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 Каналу".

Он считает, что российские захватчики в ближайшее время будут продолжать наступательные действия, которые начались зимой, и попытаются завершить их выходом на так называемые стартовые рубежи. То есть, по словам Свитана, оккупанты попытаются срезать Роботинское вклинение, а также Белгородское, что на Северском направлении в сторону Лисичанска.

"У них еще задача номер один по всей линии фронта – попытаться отодвинуть нашу линию обороны ко второй линии", – объяснил Свитан.

В частности, речь идет об уровне Курахово — Карловка западнее Донецка, Авдеевки и Марьинки. Именно туда, по мнению эксперта, будут двигаться россияне.

Кроме того, Свитан отметил, что на любом направлении в ВСУ сейчас ощутима нехватка боеприпасов. Часть из них уже поступила, но их перебрасывают в районы, удерживавшие оборонительные рубежи благодаря достаточному количеству боеприпасов.

По его словам, там, где рубежи можно было удержать другими способами, пока еще может быть недостаточно боеприпасов. Поэтому командиры оперативного уровня могут принимать решения по отходу на позиции, которые можно удерживать за счет минимального количества боеприпасов.

"Поступят снаряды – отобъем назад свои позиции", – сказал Свитан.

Или же, добавил он, будем ждать иного разрешения ситуации. В частности, учитывая задачи и сроки поставки авиационной техники и вооружения, будут приниматься решения по выполнению боевых задач в том или ином направлениях.

Напомним, по данным западных СМИ, боеприпасы Украине для фронта могут поступить только через несколько месяцев. Первую партию артиллерийских снарядов можно ожидать в Украине не позже июня.

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