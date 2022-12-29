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Задание под Новый год: Зеленский заявил о новых планах оккупантов по захвату Донбасса

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
866
Время на прочтение
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Задание под Новый год: Зеленский заявил о новых планах оккупантов по захвату Донбасса

Фото: Associated Press

Враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на передовой в сутки. По его словам, враг будет пытаться захватить Донбасс накануне Нового года.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

На передовой сейчас наиболее острая ситуация – на всей линии Донецкой области.

"Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину... Теперь они ставят себе задачу – под Новый год", – заявил президент.

Зеленский выразил благодарность всем, кто защищает украинский Донбасс, Харьковщину, юг, границу.

"Благодарю тех пограничников, которые вместе со всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов", — добавил он.

Напомним, по состоянию на 29 декабря общие потери РФ уже перевалили за 104 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали около 800 кафиров.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла в Украине 13 генералов.

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Дата публикации
Просмотры
866
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