Задание под Новый год: Зеленский заявил о новых планах оккупантов по захвату Донбасса

Враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на передовой в сутки. По его словам, враг будет пытаться захватить Донбасс накануне Нового года.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.

На передовой сейчас наиболее острая ситуация – на всей линии Донецкой области.

"Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину... Теперь они ставят себе задачу – под Новый год", – заявил президент.

Зеленский выразил благодарность всем, кто защищает украинский Донбасс, Харьковщину, юг, границу.

"Благодарю тех пограничников, которые вместе со всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов", — добавил он.

Напомним, по состоянию на 29 декабря общие потери РФ уже перевалили за 104 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали около 800 кафиров.

Ранее сообщалось, что Россия потеряла в Украине 13 генералов.

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