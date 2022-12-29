Задание под Новый год: Зеленский заявил о новых планах оккупантов по захвату Донбасса

Враг не отказался от безумной идеи захватить Донецкую область.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на передовой в сутки. По его словам, враг будет пытаться захватить Донбасс накануне Нового года.
Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения.
На передовой сейчас наиболее острая ситуация – на всей линии Донецкой области.
"Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину... Теперь они ставят себе задачу – под Новый год", – заявил президент.
Зеленский выразил благодарность всем, кто защищает украинский Донбасс, Харьковщину, юг, границу.
"Благодарю тех пограничников, которые вместе со всеми силами обороны бьют врага на фронте. Спасибо бойцам Белгород-Днестровского и Мукачевского пограничных отрядов", — добавил он.
Напомним, по состоянию на 29 декабря общие потери РФ уже перевалили за 104 тысяч. За сутки ВСУ ликвидировали около 800 кафиров.
Ранее сообщалось, что Россия потеряла в Украине 13 генералов.
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