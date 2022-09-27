Задания по деоккупации Украины будут выполнены: Данилов – о мирных переговорах с Россией

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией.
Сейчас актуально поговорить о контрибуциях и репарациях и если кремлевский режим будет оттягивать эти переговоры, то суммы будут больше.
Об этом в социальных сетях написал секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы. Задачи по деоккупации Украины и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме, согласно планам и графикам", — написал Данилов в стиле присущем российским чиновникам.
Украина никогда не была против переговоров с РФ по контрибуциям и репарациям. Чем длиннее кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем ужаснее условия и больше суммы. Задания по деоккупации Украины и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме согласно планам и графикам.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022
Напомним, в Кремле угрожают "изменить условия переговоров".
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