"Задания выполнены": в России заявили о перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях

"Задания выполнены": в России заявили о перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях

Там говорят о достижении целей в том, чтобы заставить украинские войска сконцентрировать силы для удержании крупных городов.

В Минобороны России 30 марта отчитались о якобы выполнении всех "основных задач" на Киевском и Черниговском направлениях.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. На этих направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе операции планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания крупных городов, сковать их, эти цели достигнуты", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, 29 марта после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Бои в Киевской области: ВСУ удалось отбросить врагов на десятки километров до границы с Беларусью

Читайте также: