"Задания выполнены": в России заявили о перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях

Там говорят о достижении целей в том, чтобы заставить украинские войска сконцентрировать силы для удержании крупных городов.
В Минобороны России 30 марта отчитались о якобы выполнении всех "основных задач" на Киевском и Черниговском направлениях.
Об этом говорится в сообщении российского ведомства.
"Все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. На этих направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе операции планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания крупных городов, сковать их, эти цели достигнуты", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, 29 марта после переговоров представителей Украины и России в Стамбуле российская сторона заявила, что оккупанты сократят военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
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