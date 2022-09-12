Задержание экс-начальника СБУ в Харьковской области: появились новые подробности

Чиновника подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Задержан бывший начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном уходе с места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокуратуры.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года подозреваемый по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины. Он не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области и совершил многоэтапные действия, направленные на устранение главы Харьковской областной военной администрации исполнение обязанностей", — говорится в сообщении.

Кроме того, он самовольно покинул место службы и незаконно находился вне Харьковской области.

"Подозреваемый отстранился от выполнения боевых предписаний командующего и не организовал контрразведывательную и контрдиверсионную деятельность УСБУ в Харьковской области. Он также не обеспечил участие подразделения в обороне г. Харькова в составе сил группировки войск "Харьков", — добавили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что задержан бывший начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности.

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