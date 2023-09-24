Задержание при вручении повестки – законны ли такие действия представителей военкомата: объяснение юриста

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал законы о продлении действия военного положения и мобилизации – до 15 ноября 2023 года. Военнообязанные украинцы и резервисты от 18 до 60 лет подлежат мобилизации.

Адвокат и ведущий юрисконсульт Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина" объяснил, уполномочены ли представители военкоматов задерживать мужчин при вручении повестки.

По словам адвоката, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут задерживать людей только совместно с полицией и только если есть правонарушения.

"Также есть так называемые уполномоченные лица или патрули. В их состав входят и представители Национальной полиции, и военные Национальной Гвардии. Они должны быть назначены указом коменданта. Комендант должен выдать указ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно они могут делать. Есть два отдельных постановления, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица", — пояснил Антон Маринич.

Задерживать военнообязанного при вручении повестки можно только, если имело место преступление. А если человек просто отказывается получать повестку и при этом ведет себя нервно и агрессивно, даже такое обстоятельство вряд ли должно стать основанием для задержания, говорит адвокат.

По его словам, если человека задерживают откровенно вне правовых методов, то звонок только адвокату мало что решит. Поэтому следует жаловаться в несколько органов одновременно.

"Если имеет место подобное задержание без совершения преступления, жаловаться на действия сотрудников полиции в первую очередь можно в Государственное бюро расследований. Также можно обращаться и в полицию в зависимости от того, какой состав работает: только ТЦК, или это ТЦК и полиция одновременно. В случае если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, следует жаловаться в разные органы", – заключает Антон Маринич.

Напомним, адвокат рассказал, что грозит мужчинам, купившим "липовое" заключение ВЛК о состоянии здоровья.

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