Задержанный СБУ охранник Медведчука рассказал, где скрывался кум Путина

Охранник рассказывает, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к бегству.

Телохранитель Виктора Медведчука рассказал, где скрывался кум Путина.

Мужчина предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины свидетельство о том, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как видно из показаний, Медведчук прятался в частном доме на территории Киева со своим поваром и охраной. В то же время, по "легенде", этот дом якобы арендует семья из Италии.

Охранник рассказывает, как кум Путина надеялся на помощь российских спецслужб и готовился к побегу.

Напомним, что глава СБУ Иван Баканов ранее рассказал детали спецоперации по задержанию Медведчука. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но Служба безопасности Украины задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

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