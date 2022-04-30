Задержаны двое коллабрантов, расстрелявших мирных жителей Большой Дымерки: фото, видео

Предателями оказались два жителя села Залесье, которые сотрудничали с войсками РФ, получали от них оружие и амуницию, запугивали население.
Правоохранители задержали двух коллаборантов, расстрелявших мирных жителей Великой Дымерки в Броварском районе Киевщины.
Об этом сообщает полиция в Киевской области.
"Отмечается, что 11 марта во время оккупации села Залесье двое местных жителей сотрудничали с войсками Российской Федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того – открыли огонь из автоматического оружия по жителям поселка Большая Дымерка", – говорится в сообщении.
По факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами полицейские сообщили злоумышленникам о подозрении.
Полицейские Броварщины сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые расстреляли мирных жителей 11 марта во время оккупации села Залесье двое местных жителей сотрудничали с войсками российской федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того открыли огонь с. Правоохранители задержали мужчин в соответствии со ст. 208 УПК РФ. По факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами полицейские по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Моя Киевщина Взгляд Киевщина — информационное агентство НТН Чрезвычайные новости Телеканал ICTVВікна-новини телеканал СТБ Телеканал "Прямой"Опубликовано Полиция Киевской области Суббота, 30 апреля 2022 г.
Напомним, 14-летняя девочка из Бучи, изнасилованная пятью российскими оккупантами, забеременела и планирует оставить ребенка. Врачи предупредили: если жертва сделает аборт, то, вероятно, не сможет больше иметь детей.
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