Задержаны двое коллабрантов, расстрелявших мирных жителей Большой Дымерки: фото, видео

Предателями оказались два жителя села Залесье, которые сотрудничали с войсками РФ, получали от них оружие и амуницию, запугивали население.

Правоохранители задержали двух коллаборантов, расстрелявших мирных жителей Великой Дымерки в Броварском районе Киевщины.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Отмечается, что 11 марта во время оккупации села Залесье двое местных жителей сотрудничали с войсками Российской Федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того – открыли огонь из автоматического оружия по жителям поселка Большая Дымерка", – говорится в сообщении.

По факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами полицейские сообщили злоумышленникам о подозрении.

Полицейские Броварщины сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые расстреляли мирных жителей 11 марта во время оккупации села Залесье двое местных жителей сотрудничали с войсками российской федерации, получали от них оружие и амуницию, запугивали население, более того открыли огонь с. Правоохранители задержали мужчин в соответствии со ст. 208 УПК РФ. По факту государственной измены, умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами полицейские по процессуальному руководству Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении. Национальная полиция Украины УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Моя Киевщина Взгляд Киевщина — информационное агентство НТН Чрезвычайные новости Телеканал ICTVВікна-новини телеканал СТБ Телеканал "Прямой" Опубликовано Полиция Киевской области Суббота, 30 апреля 2022 г.

Напомним, 14-летняя девочка из Бучи, изнасилованная пятью российскими оккупантами, забеременела и планирует оставить ребенка. Врачи предупредили: если жертва сделает аборт, то, вероятно, не сможет больше иметь детей.

В Киевской области заработала еще одна временная переправа (на жестовом языке)

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