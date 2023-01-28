Задержаны коллаборанты с оккупированной Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения Украины

Злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.

В ходе следственно-оперативных действий задержаны два бывших "должностных лица", созданных рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборант – планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.

В случае успешной реализации враждебных планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам.

Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно разоблачили коллаборантов и задокументировали их преступные действия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Материалы производства направлены в суд.

Мероприятия по разоблачению приспешников агрессора проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, в Украине вынесли приговор трем боевикам, штурмовавшим города на Донетчине и Запорожье. Захватчики попали в плен во время контрнаступления ВСУ в прошлом году. Им грозит наказание на срок от 10 до 15 лет заключения.

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