Задержаны оккупанты из России — они рассказали, как попали в Украину

Задержаны оккупанты из России — они рассказали, как попали в Украину

Антон Геращенко обнародовал новое видео с оккупантами, захваченными на юге Украины. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин служили в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Она рассказала, что десантировались в Крыму.

Однако захватчики утверждают, что якобы не знали, где их высадили и какую цель перед ними ставили. Говорят, что их высадили в поле и только после четырех часов пребывания поняли, что находятся на территории Украины. Задержанные – из Улан-Удэ.

Напомним, что это не первое видео с задержанными россиянами, прибывшими в Украину с целью ее оккупации. Так, на севере Украины задержали взвод разведчиков из Кемеровской области.