Задерживается около 9 рейсов: в "Укрзализныце" сообщили, когда вернут обычный график курсирования

Утром 31 октября россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину, в результате чего был нарушен график курсирования поездов.

"Укрзализныця" планирует вернуться к привычному графику движения поездов до конца текущих суток.

Об этом 31 октября в эфире телемарафона сообщила спикер украинского железнодорожного перевозчика Анастасия Золотарева.

"В результате утренних обстрелов у нас было обесточено несколько участков. В результате чего около 9 рейсов продолжают двигаться с задержкой более получаса. Ситуация остается для нас контролируемой и рейсы идут под резервными тепловозами, поэтому все пассажиры доберутся до своего места назначения. Мы планируем сократить задержки уже до конца суток железнодорожники над этим работают", — отметила она.

В то же время спикер "Укрзализныци" подчеркнула, что ни один рейс на железной дороге не был отменен, все поезда продолжают движение. Она подчеркнула, что задерживаются только те рейсы, которые в пути, все остальные рейсы должны отправляться по графику.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение. Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, российские оккупанты во время массированного обстрела повредили 18 объектов, большинство из которых являются энергетическими. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины.

В то же время, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских крылатых ракет.

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