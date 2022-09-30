Задерживают волонтеров и фермеров: Россия ужесточила фильтрационные мероприятия в Херсонской области

Российская оккупационная армия задерживает волонтеров в Херсонской области и подозреваемых в распространении листовок, а также фермеров, которые отказываются от сотрудничества.

Во временно оккупированной Херсонской области россияне еще больше усилили фильтрационные меры.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Последние две недели оккупанты усилили фильтрационные меры по патриотически настроенному населению Херсонщины. Задерживают волонтеров гуманитарных центров, которые продолжали работать в том объеме, который был возможен в этих условиях. Задерживают людей, которых они подозревают в нанесении патриотических надписей и расклеивании листовок, а также фермеров, которые пока отказывались перерегистрировать свой бизнес на "юрисдикцию" орков", — говорится в сообщении.

Соболевский призвал жителей области соблюдать максимальную осторожность.

Напомним, что проведение фейковых "референдумов" во временно оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге.