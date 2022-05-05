Задержка поездов после обстрелов железнодорожных инфраструктур превышает даже 14 часов

Задержка поездов после обстрелов железнодорожных инфраструктур превышает даже 14 часов

Около 40 поездов имеют несколькочасовое отставание от расписания после того, как сети железной дороги были повреждены ракетными обстрелами.

Украинская железная дорога, несмотря на повреждения инфраструктуры от российских обстрелов, продолжает движение поездов, но с отставанием графика, где-то поезда опаздывают более 14 часов.

"Укрзализниця" опубликовала список задерживаемых поездов.

Поездов, двигающихся с задержками, почти 40. Больше всего времени проведут в транспорте пассажиры поезда №60 Чоп — Киев (+14 ч); несколько меньше - №1 Ивано-Франковск — Харьков (+11:44); и №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+10:47);

№120 Львов — Запорожье (+9:57 час);

№37 Ужгород — Одесса (+9:21 час);

№232 Львов — Днепр (+8:04 часа);

№45 Ужгород — Лозовая (+8:04 час);

№42 Львов — Днепр (+7:31 час);

№30 Ужгород — Киев (+6:06 час);

№8 Черновцы — Киев (+6:05 час);

№12 Львов — Одесса (+6 ч);

№56 Рахов — Киев (+5:51 час);

№7 Киев — Черновцы (+5:32 часа);

№43 Ивано-Франковск — Киев (+5:27 час);

№59 Киев — Чоп (+5:13 ч);

№146 Ужгород — Львов (+4:58 час);

№14 Солотвино — Киев (+4:30 час);

№13 Киев — Солотвино (+4:12 ч);

№38 Одесса — Ужгород (+4:09 час);

№95 Киев — Рахов (+4:35);

№11 Одесса — Львов (+4:30 час);

№136 Белгород-Днестровский — Черновцы (+3:19 час);

№8 Одесса — Харьков (+3:06 час);

№29 Киев — Ужгород (+3:04 часа);

№18 Львов — Харьков (+2:54 ч);

№46 Лозовая — Ужгород (+2:47 час);

№81 Киев — Ужгород (+2:47 час);

№21 Харьков — Трускавец (+2:31 час);

№85 Запорожье — Львов (+2:18 ч);

№231 Днепр — Львов (+1:52 ч);

№129 Кременчуг — Ивано-Франковск (+1:38 ч);

№41 Днепр — Львов (+1:32 часа);

№710 Львов — Дарница (+3:11 час);

№705 Киев — Перемышль (+2:23 ч);

№716 Перемышль — Киев (+3:51 час);

№774 Львов — Дарница (+3:17 час);

№706 Перемышль — Киев (+1:09 час);

№744 Львов — Дарница (+48 мин);

Напомним, вечером 3 мая российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

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