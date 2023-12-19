Задержка западной помощи затормозит контрнаступление ВСУ: аналитики ISW сделали заявление

Российские и украинские войска, вероятно, израсходовали значительные части своих запасов 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов советских времен.

Нехватка артиллерийских боеприпасов в сочетании с задержкой снабжения танков и бронетранспортеров могут задержать предстоящие контрнаступательные операции Вооруженных сил Украины этой зимой.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Недостаток артиллерии и задержки западной помощи, скорее всего, снизят способность Украины планировать и готовиться к этим действиям (наступательных — Ред.). Задержки в конкретном оперативном планировании Украины и обеспечении материальными средствами, необходимыми для подготовки контрнаступления, вероятно, в свою очередь, задержат проведение контрнаступательных операций 2024-го", отмечают американские аналитики.

В ISW со ссылкой на заявление командующего Таврической группировкой войск ВСУ Александра Тарнавского в интервью Reuters подчеркивают, что украинские силы имеют дефицит 122-мм и 152-мм снарядов по всей линии фронта. И именно из-за нехватки оружия ВСУ вынуждены перераспределять артиллерийские боеприпасы и перепланировать военные задачи. Кроме того, дефицит боеприпасов украинской артиллерии подтвердил заместитель министра обороны генерал Иван Гаврилюк.

Специалисты Института отмечают, что и российские, и украинские войска израсходовали значительные части своих запасов 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов советских времен. Обе армии стали искать другие запасы этих артиллерийских боеприпасов за границей. Да, недавно Россия получила большое количество этих снарядов из Северной Кореи. Украина и ее западные партнеры пытаются получить эти снаряды из иностранных запасов.

"Непонятно, какие задержки или препятствия могут возникнуть в попытках Украины и Запада получить 122-мм и 152-мм снаряды и как такие задержки могут способствовать текущему дефициту в Украине. Украинские силы все чаще используют предоставленные Западом 155-мм артиллерийские системы вдоль фронта возможные задержки западной помощи в сфере безопасности могут повлиять на существующие поставки 155-мм снарядов", – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что недостаток артиллерии и задержки помощи Западу в сфере безопасности создадут неопределенность в украинских оперативных планах и, "вероятно, заставят украинские силы экономить ресурсы, что может заставить украинские силы принимать жесткие решения по приоритетности определенных участков фронта".

Напомним, генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска сворачивают некоторые операции из-за нехватки западной помощи. По его словам, Силы обороны Украины столкнулись с нехваткой фронта артиллерийских снарядов. На юго-восточном фронте защитники перешли к обороне на одних участках, но пытаются наступать на других.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что если прекратится помощь, то "в течение года Украина потеряет ряд территорий".

Читайте также: