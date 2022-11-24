Задержки до почти 13 часов: какие поезда едут с перебоями и что делать пассажирам, не успевшим на рейс

На вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

В Украине из-за обесточивания большой части сети в связи с массированным обстрелом РФ более 80 поездов "Укрзализныци" едут с задержкой более чем на час.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Там сообщили, что, несмотря на ракетный террор, по состоянию на 9:00 утра 95 поездов продолжают движение. Задерживается 81 поезд. Наибольшие задержки наблюдаются в движении следующих поездов:

№711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);

№749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);

№17 Харьков-Ужгород (+11:04);

№119 Запорожье-Львов (+10:58);

№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).

"Технически самые сложные задержки — это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Экипируем термоодеялами, но все же — должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута — на Краматорск (712) и на Днепр (732) — были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", — уточнили в пресс-службе "Укрзализныци".

Кроме того, "УЗ" держит контакт с международными партнерами — они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, будут помогать прибывающим на их вокзалы украинцам.

Также на вокзалах для пассажиров развернули хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.

"Пассажиров, которые из-за форс-мажорных обстоятельств не успели на свои рейсы, мы с тем же билетом сажаем на следующий рейс того же направления", — добавили в "УЗ".

Напомним, "Укрзализныця" 23 ноября сообщала, что из-за обстрелов РФ привлекла резервные тепловозы .

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