Задержки с ремонтом в ЕС западного оружия ВСУ тормозят военные усилия Украины

Украинские военные сталкиваются с проблемами в обслуживании западного оружия, в частности немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, из-за интенсивного использования и отсутствия запасных частей.

Об этом пишет DW.

Ремонтные работы задерживаются на месяцы, что отрицательно сказывается на боеспособности украинской армии. Немецкие политики признают проблему и работают над улучшением ситуации, в частности, через открытие представительств оборонных компаний в Украине для ускорения ремонта и производства необходимых компонентов.

"Они самые лучшие и точные, по моему мнению", – сказал украинский артиллерист Богдан Нагач DW. Он говорил о Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000) — немецких самоходных бронированных гаубицах, которые были переданы его бригаде и помогают Украине бороться против российской агрессии. Но командир дивизии признает проблему: гаубицы используются настолько интенсивно, что часто выходят из строя.

Самыми распространенными проблемами являются сбои программного обеспечения и перегрев систем управления и орудий. Иногда, по словам Нагача, из строя могут выйти до двух третей немецких гаубиц. Даже ремонты, которые украинские техники могли бы выполнить на месте, например замену стволов, задерживаются из-за отсутствия запчастей. "Продолжительность ремонта зависит от доступности запчастей: от двух до шести месяцев", — отметил Нагач.

Совместные предприятия и представительства

Немецкие политики хорошо знают о проблеме ремонта. В сентябре Маркус Фабер, член либеральной партии "Свободные демократы" и глава оборонного комитета Бундестага, заявил газете Bild: "Это абсурд, что больше систем вооружения сейчас не используется из-за нехватки запчастей, чем из-за действий врага".

Проблема еще не решена, но есть определенные сдвиги. К примеру, в начале октября франко-германский оборонный концерн KNDS, производящий гаубицы, открыл дочернюю компанию и офис в Киеве. Это должно улучшить координацию с украинскими органами власти и ремонтными мастерскими.

Белый и желтый дым на темно-сером небе, идущий из ствола гаубицы, установленный на грузовике посреди кукурузного поля. Рядом склонились двое мужчин в форме и шлемах.

Немецкие компании создают дочерние предприятия в Украине для обеспечения ремонта вооружения на месте.

В прессрелизе компания заявила: "Создание KNDS Ukraine позволит украинской промышленности производить техническое обслуживание и ремонт систем KNDS, таких как Leopard 1 и 2, CAESAR, AMX10 RC, Panzerhaubitze 2000 и Flakpanzer Gepard". KNDS также планирует сотрудничать с украинской промышленностью по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в Украине и изготовлению запчастей по новейшим технологиям.

Министерство обороны Украины подтвердило DW, что "это позволит оптимизировать поставки и производство необходимых компонентов". Представители министерства уверены, что создание совместных предприятий и представительств производителей в Украине поможет ускорить ремонт техники ЕС. По данным инсайдеров, оборудование, необходимое для ремонта гаубиц, танков и другой тяжелой техники уже начало поступать из Германии и Франции.

Возможность ремонта в Украине

Правительство Германии заявляет, что объединение поврежденного оборудования, имеющихся в наличии запчастей, специальных инструментов и квалифицированного персонала внутри Украины позволит в будущем быстро ремонтировать сложные повреждения. "Кроме того, мы продолжаем стремиться предоставлять украинским вооруженным силам полный объем материалов для самостоятельного обнаружения неисправностей и технического обслуживания. Со стороны промышленности мы постоянно рассматриваем новые методы производства, возможные сотрудничества и технические решения, которые помогли бы решить проблему запчастей", — сообщило DW министерство обороны Германии.

Срочно нужны стволы

Война выявила бессчетные недочеты оборонной индустрии ЕС. Проблему быстрого износа стволов гаубиц усугубляет нехватка стандартизации в ЕС. Немецкая оборонная компания Rheinmetall, производящая стволы для PZH 2000, заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать Украину запчастями и ремонтами. "Для этого Rheinmetall создала собственный ремонтный центр в Украине. Мы уже значительно увеличили объем производства стволов, чтобы удовлетворить спрос", — заявили в компании.

Ремонт военной техники также тормозит бюрократия. В Германии для каждой запчасти необходимо получить лицензию на экспорт вооружений. Это может занять месяцы. Представитель оборонной компании отметил, что производители заинтересованы в создании так называемой "военной Шенгенской зоны", которую недавно предложил канцлер Германии Олаф Шольц.

Упрощение транспортировки оружия

Идея состоит в том, чтобы унифицировать законодательство стран ЕС, чтобы, в случае необходимости, можно было упростить процессы утверждения внутри Евросоюза и ускорить транспортировку оружия между государствами-членами без нынешних экспортных лицензий. Источник из немецкой оборонной компании заявил DW, что важно, чтобы Украина стала частью этого процесса.

Пока не будет создана "военная Шенгенская зона", военная техника ЕС, которую необходимо ремонтировать в странах Евросоюза, будет оставаться выведенной из строя месяцами. Поскольку Украина не является членом ЕС, проблемы уже начинаются на таможне при вывозе техники из страны — например, поврежденных гаубиц PZH 2000, которые отправляют на ремонт в Словакию. "Когда они туда прибывают, ремонт может занять год, а то и больше", — говорит артиллерист Богдан Нагач. Он жалуется, что недостаток артиллерийских систем усугубляется из-за длительных ремонтов, что создает значительные проблемы для украинской армии на поле боя.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина может стать членом Европейского Союза до конца 2029 года при условии выполнения всех необходимых реформ.

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