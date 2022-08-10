Задействовали беспилотники, танки и артиллерию: в Генштабе рассказали, что происходит на Славянском направлении

Российские оккупанты на Славянском направлении обстреливали населенные пункты из ствольной и реактивной систем, а также танков.
Военные преступники РФ в Славянском направлении обстреливали населенные пункты из танков, ствольной и реактивной систем.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
“На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Большой Камышувахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Оккупанты на Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей задействовали ствольную, реактивную артиллерию и танки.
Кроме того, россияне вели воздушную разведку для выявления маршрутов логистического обеспечения и поиска объектов критической инфраструктуры.
"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового", — отметили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ отразили наступление российских войск в направлениях Авдеевки и Песков.
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