Задействовали беспилотники, танки и артиллерию: в Генштабе рассказали, что происходит на Славянском направлении

Российские оккупанты на Славянском направлении обстреливали населенные пункты из ствольной и реактивной систем, а также танков.

Военные преступники РФ в Славянском направлении обстреливали населенные пункты из танков, ствольной и реактивной систем.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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“На Славянском направлении противник производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Большой Камышувахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины. Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Оккупанты на Донецком направлении с целью вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей задействовали ствольную, реактивную артиллерию и танки.

Кроме того, россияне вели воздушную разведку для выявления маршрутов логистического обеспечения и поиска объектов критической инфраструктуры.

"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ отразили наступление российских войск в направлениях Авдеевки и Песков.

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