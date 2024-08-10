Задействует ли Украина F-16 для ударов по территории РФ: кто должен принять решение

Еще до того, как Украина получила первую партию истребителей F-16 от Дании, эксперты и аналитики обсуждали возможность их использования для нанесения ударов по российской территории. Дания такое разрешение уже дала, но окончательное решение зависит от США.

О нюансах использования F-16 Силами обороны Украины рассказал эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии "24 Каналу".

Эксперт отметил, что полученные Украиной самолеты, вероятно, были собраны в Бельгии и Нидерландах. Дания стала владельцем истребителей после покупки, но производителем были и остаются США.

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Как должна использоваться западная военная техника, переданная третьему государству, то есть Украине, определяют как ее владелец, так и производитель. Поэтому даже после получения разрешения датчан на удары по территории РФ Украине необходимо одобрение страны-производителя – США.

"Это то же, когда полякам предложили защищать хотя бы часть воздушного пространства вдоль нашей западной границы. Они сказали: "Мы за, но входим в НАТО, поэтому нужно, чтобы они согласовали. Надо будет использовать Patriot, и уже здесь нужно одобрение американцев". Эти процедуры очень ограничивают наши возможности", – заметил Константин Криволап.

Напомним, в РФ опасаются, что Украина задействует F-16 во время операции в Курской области. Российские военные взбешены тем, что Минобороны РФ неспособно обеспечить защиту государственных границ.

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