Задействуют авиацию, а также обстреливают всю линию фронта: как оккупанты пытаются сдержать будущее контрнаступление ВСУ на юге

На юге Украины российские войска всеми способами стараются не допустить создания благоприятных условий для возобновления наступления ВСУ.

Для этого российские военные активно используют огненное поражение против украинских военных и ведут воздушную разведку.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 6 августа.

На Южнобужском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории. Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами ", — говорится в сообщении ведомства.

Что касается ситуации на Новопавловском и Запорожском направлениях, то противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Железнодорожного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Волшебного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Свободное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на границе с РФ и Белоруссией.

Россия сегодня официально признала, что хочет захватить и восток, и юг Украины

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