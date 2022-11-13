Задокументировано более 400 военных преступлений: Зеленский рассказал о ситуации на освобожденной Херсонщине

В деоккупированных районах Херсонской области, где находится более 100 тысяч местных жителей, продолжаются задержания российских солдат и наемников.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мерах по стабилизации и восстановлению правопорядка в освобожденных от российской оккупации населенных пунктах Херсона.
Об этом он говорил во время своего традиционного вечернего обращения в воскресенье, 13 ноября.
По его словам, речь идет о 226 населенных пунктах, в которых проживает в настоящее время более 100 тысяч местных жителей.
"Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину”, — заверил президент.
Зеленский рассказал, что уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний. "Благодарю бизнес, который среди первых участвует в возвращении нормальной жизни", — сказал он.
В то же время, он обратился к местным жителям с просьбой не забывать, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна.
"Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах”, — подчеркнул президент.
Также Зеленский отметил, что все еще продолжается задержание российских солдат и наемников, оставленных на этой территории, а также обезвреживание диверсантов.
Отдельно он сообщил о преступлениях, которые совершили оккупанты в Херсонской области, пообещав, что каждый убийца будет найден и привлечен к ответственности.
“Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти”, — отметил украинский лидер.
Напомним, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан не собираться в людных местах из-за вражеских мин, которые оккупанты оставили после себя.
Читайте также: