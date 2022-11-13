Задокументировано более 400 военных преступлений: Зеленский рассказал о ситуации на освобожденной Херсонщине

В деоккупированных районах Херсонской области, где находится более 100 тысяч местных жителей, продолжаются задержания российских солдат и наемников.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мерах по стабилизации и восстановлению правопорядка в освобожденных от российской оккупации населенных пунктах Херсона.

Об этом он говорил во время своего традиционного вечернего обращения в воскресенье, 13 ноября.

По его словам, речь идет о 226 населенных пунктах, в которых проживает в настоящее время более 100 тысяч местных жителей.

"Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину”, — заверил президент.

Зеленский рассказал, что уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний. "Благодарю бизнес, который среди первых участвует в возвращении нормальной жизни", — сказал он.

В то же время, он обратился к местным жителям с просьбой не забывать, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна.

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"Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах”, — подчеркнул президент.

Также Зеленский отметил, что все еще продолжается задержание российских солдат и наемников, оставленных на этой территории, а также обезвреживание диверсантов.

Отдельно он сообщил о преступлениях, которые совершили оккупанты в Херсонской области, пообещав, что каждый убийца будет найден и привлечен к ответственности.

“Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти”, — отметил украинский лидер.

Напомним, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал горожан не собираться в людных местах из-за вражеских мин, которые оккупанты оставили после себя.

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