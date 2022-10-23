"Заехали мы, здесь п*здец": оккупант рассказывает об огневом столкновении со своими же подразделениями (перехват)

Русский солдат делится впечатлениями от того, как его армия вошла в деревню и мародерствовала там.

Военный России рассказал о своем нежелании попасть в плен и огненное столкновение со своими же подразделениями.

Перехват телефонной беседы оккупанта обнародован ГУР МОУ.

"Заехали мы, здесь п*здец началось, здесь сломали, здесь украли, магазин ограбили..." — так оккупант делится впечатлениями от того, как его армия вошла в деревню и мародерствовала там.

Во время беседы он также рассказывает о нежелании попасть в плен и огневом столкновении со своими же подразделениями.

"Ты бы видела, первый день пиздец, здесь половина разбежалась, когда эта хейня началась. Кто куда разбежались..." — рассказал оккупант.

Оккупанты в перехваченных разговорах часто сетуют на ситуацию на фронте

Один из российских военных в разговоре со своей женой разрыдался, заявив, что ВСУ их берут в окружение, а никто им не хочет помочь.

Еще один оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой жаловался на нехватку боеприпасов, людей, бестолковое руководство и называл себя "мясом".

Ранее Главное управление разведки Минобороны публиковало разговор попавшего в окружение под Лиманом оккупанта. Россиянин сетует на большое количество погибших и радуется мобилизации в России.

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