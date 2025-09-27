ЗАЭС может повторить судьбу Фукусимы: эксперты бьют тревогу

ЗАЭС / © Associated Press

Оккупированная Запорожская атомная электростанция уже более трех суток остается без внешнего электроснабжения. Это самый длинный период отключения с начала полномасштабной войны, и он заставляет станцию работать на аварийных дизельных генераторах. Ситуация вызывает серьезные опасения относительно ядерной безопасности.

Об этом сообщило издание The Guardian.

По данным МАГАТЭ, после отключения последней линии электропередач системы охлаждения поддерживают дизельные генераторы. Российские операторы утверждают, что запасов топлива хватит на 20 дней, однако работа без внешнего питания более 72 часов считается критически опасной.

Именно такой сценарий в 2011 году привел к аварии на японской Фукусиме. Тогда после землетрясения реакторы автоматически остановились, а охлаждение поддерживали генераторы. Когда цунами вывело их из строя, уже через три дня произошло расплавление активных зон трех реакторов. Хотя топливо осталось герметизированным, более 100 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Для ЗАЭС нынешняя ситуация опасна тем, что в случае отказа генераторов топливо в шести реакторах может начать неконтролируемо нагреваться, что создает угрозу катастрофы.

Внешнее питание на станции исчезало уже девять раз. Тогда повреждения происходили на подконтрольной Украине территории в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре. Украинские энергетики каждый раз восстанавливали поставки тока, чтобы гарантировать безопасность объекта.

Последняя высоковольтная линия на 750 киловольт проходила через Днепр, и Украина была готова обеспечивать станцию электроэнергией. Сейчас же она повреждена на стороне, которую контролирует Россия, примерно в миле от объекта. Российские операторы заявили, что ремонт затруднен «обстрелами ВСУ», однако Украина настаивает: Вооруженные силы не ведут огонь в районе атомной станции из-за чрезвычайных рисков.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию «глубоко тревожной». Он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако после переговоров не было объявлено о возобновлении питания.

Greenpeace предупреждает, что оккупация ЗАЭС перешла в «новую критическую фазу» и требует от МАГАТЭ остановить попытки Кремля перезапустить реакторы. Организация напоминает: именно Россия несет полную ответственность за кризис ядерной безопасности.

До войны ЗАЭС обеспечивала электроэнергией до 4 миллионов домохозяйств. Сейчас станция находится в режиме холодной остановки. В то же время спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия строит новую линию, чтобы подключить объект к собственной энергосистеме.

Напомним, 26 сентября сбитый российский беспилотник взорвался примерно в 800 метрах от Южноукраинской атомной электростанции, что в Николаевской области.