ЗАЭС продолжает откачивать воду из Каховского водохранилища — МАГАТЭ

Насосы смогут работать, пока уровень воды не снизится до 11 метров, говорят эксперты.

Запорожская атомная электростанция продолжает откачивать воду из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень упал ниже 12,7 метра.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на генерального директора Рафаэля Гросси.

Ранее специалисты заявляли, что насосы станции не смогут откачивать воду из водохранилища, если ее уровень снизится до 12,7 метра. Однако обновленные результаты исследований указывают на то, что насосы смогут работать, пока уровень воды не составит 11 метров или даже ниже.

Представители МАГАТЭ говорят, что темп снижения уровня воды сейчас — от 4 до 7 сантиметров в час.

Напомним, генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился до 12,5 метров. По его словам, это не позволяет производить водозабор для населенных пунктов и ЗАЭС.

Большой бассейн охлаждения, расположенный вблизи станции, по словам Гросси, сейчас заполнен и имеет достаточное количество запасов воды для питания станции в течение нескольких месяцев, ведь шесть реакторов остановлены.